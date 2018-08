"Inconsistenti le accuse contro il Papa": parla il vaticanista Andrea Tornielli

Francesco sarebbe stato al corrente del flagello della pedofilia negli USA e non avrebbe fatto nulla. Intanto in Pennsylvania il locale procuratore avrebbe le prove sull'omertà del Vaticano realtiva a 300 sacerdoti colpevoli di reati sessuali.

Andrea Tornielli:E' assurdo scaricare la responsabilità su Papa Francesco e addirittura chiedere le dimissioni dell'unico pontefice che ha preso una decisione ferma, definitiva, inedita e clamorosa cioè quella di togliere la porpora a un cardinale.

Paolo Alberto Valenti, euronews: Viganò sostiene di aver incontrato il Santo Padre e di aver evocato un voluminoso dossier contro l'ex arcivescovo di Washington McCarrick. Papa Francesco cosa avrebbe dovuto fare a fronte di questa informazione?

Andrea Tornielli:Innanzitutto dobbiamo leggere le parole di Viganò e attenerci a quello che lui dice. Viganò non va dal Papa per parlargli di McCarrick. Viganò non va dal Papa per parlargli di McCarrick. Non porta al Papa documenti su McCarrick. Risponde a una domanda del Papa che gli chiede: qual è il suo giudizio su McCarrick? E lui gli risponde: Santità è stato un corruttore di seminaristi e in Vaticano alla Congregazione dei vescovi c'è un grosso rapporto contro di lui. Punto. Non gli dice altro.

Paolo Alberto Valenti: Questo documento (l'attacco di Viganò) lascia molto perplessi e forse nasconde qualche verità, lei cosa ne pensa?

Andrea Tornielli:Fare un attacco così duro, plateale contro il Papa, chiedendone le dimissioni e oscurando la Festa delle famiglie (In Irlanda) secondo me la dice lunga sugli obiettivi di questa operazione. Concordo sul fatto che i singoli fatti presi a sè dobbiamo darli per veri. Non ho visto i documenti di Viganò ma presumo che le sue affermazioni siano supportate da documenti. Il problema è lo stravolgimento totale della realtà perchè noi abbiamo un Papa (Giovanni Paolo II) che ha fatto vescovo McCarrick, l'ha promosso arcivescovo di Washington e l'ha fatto cardinale, abbiamo un altro Papa (Benedetto XVI) che sembra gli ha abbia detto " stai tranquillo" "stai riservato" ma non gli ha dato alcuna sanzione pubblica e abbiamo invece Papa Francesco che lo ha sporporato, gli ha tolto la porpora, e questi sono i dati di fatto quindi concordo col giudizio di inconsistenza complessiva del report.