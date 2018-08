US Open: crolla a sorpresa Halep, bene Murray

Colpo di scena agli US Open che si sono aperti con la sconftta di Simona Halep.

L'impresa di Kaia Kanepi si è consumata in soli 76 minuti di gioco, che hanno visto la tennista estone trionfare con 6-4 e 6-2. Suo malgrado la 26enne rumena è stata protagonista di un record storico: non era mai successo che la numero uno al mondo uscisse al primo turno della competizione.

Ritorno vincente per Andy Murray, che non giocava uno Slam da Wimbledon 2017. Sconfitto in quattro set l'australiano James Duckworth. Il tennista scozzese, 31 anni, spera ora di lasciarsi alle spalle un lungo periodo di inattività per problemi di salute. A gennaio era stato operato all'anca destra a Melbourne.

