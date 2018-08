Il ballo di Theresa May in Sudafrica è virale

Theresa May, in visita in Sudafrica, si unisce alle danze dei bambini della scuola e dei loro insegnanti. Le immagini hanno presto fatto il giro del mondo.

Dopo pochi minuti la premier britannica ha tenuto un discorso, spiegando che spingerà le compagnie del Regno Unito a investire nell'economia in crisi del Sudafrica.

"Entro il 2022 voglio che il regno unito sia il primo paese del G7 per investimenti in Africa. Con le aziende del settore privato a prendere l'iniziativa investendo miliardi vedremo l'economia africana crescere di trilioni. Abbiamo i mezzi per farlo".

E poi ha continuato: "Come premier di una nazione che commercia e il cui successo dipende dai mercati globali, voglio che le economie africane siano forti grazie al business britannico. Che si possano fare in una nazione libera e giusta".