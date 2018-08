Francia: si dimette il ministro Ecologia

Si preannuncia un clima ad alta tensione nel governo francese dopo le dimissioni del ministro della transizione ecologica, Nicolas Hulot. L’annuncio è stato dato in diretta radio, senza che il diretto interessato avvertisse prima il presidente Emmanuel Macron e il primo ministro Edouard Philippe.

"E' una decisione presa fra me e me", ha detto Hulot, è la decisione più dura della mia vita, non voglio più mentire a me stesso, non voglio illudermi che la mia presenza al governo significhi che siamo all'altezza della sfida, lamentandosi dello scarso impegno dell’esecutivo di fronte alla posta in gioco in ambito ambientale. Il ministro dimissionario ha aggiunto che in 14 mesi sono stati fatti solo “piccoli passi