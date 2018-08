Francia: "governo di pochi fatti e molte parole"

La decisione di Hulot di lasciare la carica di ministro scuote il governo francese. E in particolare modo l’Eliseo. Come ci spiega anche Yves Sintomer, professore di scienze politiche all'Università di Parigi 8

“Queste dimissioni simboleggiano innanzitutto il fatto che le azioni dell’attuale esecutivo in materia ambientale non sono all'altezza del compito. Non sono all'altezza delle ambizioni di Nicolas Hulot stesso nè delle promesse fatte dal presidente Macron quando è stato eletto. Sono dimissioni che simboleggiano anche il fatto che a abbiamo un governo che, come quelli precedenti, dimostra di essere a a breve termine, cadendo sulla questione dell’ecologia, con tante promesse in campagna elettorale gestite da lobby e gruppi di specialisti.”