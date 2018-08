Venezuela: Maduro propone risparmio in oro

"Ho migliaia di lingotti d'oro per il popolo". È il pensiero stupendo di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano ha deciso di lanciare il progetto risparmio in oro. Prima ha ordinato di aumentare oltre 35 volte il salario minimo. Poi ha tolto 5 zeri dalla valuta e infine ha ripreso a stampare denaro che i venezuelani dovrebbero utilizzare per acquisire piccoli lingotti da 1 grammo e mezzo e da 2 grammi e mezzo rispettivamente del valore di 63 e 105 dollari americani. Come possa una popolazione alla fame permettersi di investire nel metallo prezioso resta un mistero, ma il governo di Caracas è convnto che tutta la filiera aiuterà il paese è uscire dalla crisi.

Sempre più persone però, non credono alle promesse del chavismo. L'onda migratoria si è intensificata in questi giorni davanti alla minaccia dei paesi vicini di restringere gli accessi dei venezuelani in fuga. In Brasile molte donne incinta cercano di sopravvivere anche lavando vetri ai semafori.