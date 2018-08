ONU: genocidio contro i Rohingya

Le Nazioni Unite hanno chiesto alla giustizia internazionale di indagare, per genocidio e crimini contro l’umanità, il capo dell’esercito del Myanmar e altri cinque alti comandanti militari.

Secondo Christopher Sidoti, membro della missione di inchiesta internazionale indipendente nel Paese, le gravi violazioni dei diritti umani contro i Rohingya equivalgano ai più gravi reati previsti dal diritto internazionale. E questi reati sono stati principalmente commessi dai militari. Le indagini del nostro lavoro si sono concentrate sui principali generali in relazione alle tre categorie di crimini di diritto internazionale: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra."

Il documento, basato su centinaia di testimonianze, è la più forte condanna da parte dell’Onu. Le tattiche dell’esercito sono coerentemente sproporzionate rispetto alle attuali minacce alla sicurezza”. Il rapporto è molto critico anche nei confronti di Aung San Suu Kyi, consigliere di Stato della Birmania, leader del partito birmano Lega Nazionale per la Democrazia e premio Nobel per la Pace nel 1991, accusata di non aver agito per fermare la violenza. La relazione chiede che la leader birmana venga deferita alla Corte penale internazionale.