Myanmar: cosa può fare l'ONU, dopo la condanna del massacro Rohingya?

Genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità per le violenze ai danni della minoranza musulmana Rohingya in Myanmar. Questo c'è scritto nella relazione della missione d'inchiesta indipendente Onu, diffusa lunedì. Come è presente la richiesta di portare i vertici dell'esercito davanti alla Corte penale internazionale.

La leader de facto del Paese e Premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, continuerà a parlare della necessità di prevenire atti terroristici da parte dell'Arakan Rohingya Salvation Army, a chi le chiede dei massacri operati dalle forze di sicurezza?

"Mi piacerebbe pensare che un documento di questa portata effettivamente la costringa a occuparsi di un conflitto che a lungo ha ignorato", commenta l'analista David Mathieson. "Sfortunatamente non è così. Aveva messo in chiaro fin da subito che non avrebbe collaborato con gli investigatori Onu e l'uscita della relazione, con i risultati e le raccomandazioni, non le faranno assolutamente cambiare idea".