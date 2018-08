Il piti di Sheki, da piatto contadini a prelibatezza per turisti

Oggi vi diamo un assaggio di un delizioso piatto tradizionale azero, il piti.

La carne di agnello è alla base di molti piatti, nella cucina dell'Azerbaijan. La si può cucinare in molti modi e ogni provincia o regione ha il suo piatto tipico. Per questa specialità la carne è cucinata con ceci, castagne e, per finire, un ingrediente molto importante: grasso di agnello. Contiene anche zafferano e altre spezie locali. Per preparare il piti viene usato un vasetto di ceramica.

Una volta che il piti arriva sul tavolo però il lavoro non è finito. Il brodo va versato in un piatto separato e spolverato di crespino schiacciato.