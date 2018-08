Rohingya: un anno fa cominciava l'esodo

Un anno fa, il 25 agosto 2017, comiciava l'esodo Rohingya. Più di 700mila persone furono costrette a lasciare il Myanmar per rifugiarsi in Bangladesh a causa della violenta repressione attuata dall'esercito birmano contro la minoranza musulmana.

"Per noi nessun futuro"

L'Onu parlò di pulizia etnica. Un anno dopo, i Rohingya vivono nel campo profughi di Cox's Bazar: le 700mila persone arrivate nell'ultimo anno si aggiungono alle 200mila che si trovavano già lì dopo essere fuggite dalle precedenti ondate di violenza. Con più di 900mila persone si tratta del campo profughi più grande del mondo. Le condizioni di vita sono estreme, tra sovraffollamento e scarsi condizioni igieniche.

"Sono qui da un anno, quattro mesi dopo il mio arrivo è nato mio figlio - racconta Rashida, una profuga Rohingya -. Sono in ansia per il suo futuro, non so se potrà andare a scuola. Cosa gli succederebbe se lo rimandassimo in Birmania? Abbiamo paura. Qui non ci sono scuole e la situazione non cambierà, non vedo nessun futuro".