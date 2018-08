L'analisi: Il primo giorno di Papa Francesco in Irlanda

Claudio Lavanga, Euronews

"Papa Francesco ha concluso il suo primo giorno in Irlanda qui allo stadio di Dublino, dove ha presieduto l'incontro mondiale delle famiglie. Questo è il motivo ufficiale per cui è venuto qui in Irlanda, anche se ovviamente il momento clou della giornata è stato, quello che il Papa ha fatto e ha detto sullo scandalo degli abusi sessuali che fa vergognare la chiesa cattolica. Riconoscendo di aver causato un trauma alle tante vittime, ha anche detto che la chiesa cattolica non ha risolto il problema e di voler rimuovere il flagello dell'abuso . Poi ùha anche incontrato privatamente per un'ora e mezza 8 vittime di abusi".