Diciotti: Motivi sanitari, sbarcano in 16

L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini. La decisione arriva per sopraggiunti motivi sanitari e in questi casi non serve il via libera del Viminale. Per i 16 migranti interessati, previsto il ricovero nell'ospedale Garibaldi di Catania. Le donne, tutte di nazionalità eritrea, nel reparto di ginecologia, mentre gli altri cinque migranti maschi, secondo fonti mediche, sarebbero affetti tre da tubercolosi e due da polmonite.

Stefano Principato, Croce Rossa Italiana "A bordo c'è una squadra di sanitari molto attenta che si occupa di casi di scabbia, anche i minori non accompagnati quando sono sbarcati hanno mostrato sintomi di scabbia, ma sono stati curati, poi, dopo alcuni giorni di trattamento, sono guariti. Le questioni critiche più importanti sono psicologiche dopo diversi giorni in questa situazione di stallo".

Continua, intanto, il braccio di ferro tra il governo italiano e l'Europa, mentre in Italia è sempre piu' infiammata la questione politica. Il Pd parla ancora di migranti trattati come ostaggi e chiede al Presidente del Consiglio Conte di riferire in Parlamento. Sul fronte giudiziario il Procuratore di Agrigento ha iniziato le audizioni a Roma di alcuni funzionari del Ministero dell'Interno come persone informate sui fatti. Il Ministro e vice premier Salvini conferma che "non cambia la linea della fermezza", sottolineando poi di essere al lavoro, "per "una soluzione positiva" del caso.