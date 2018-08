USA-Ucraina sempre più vicini

Accanto ai tradizionali festeggiamenti, un visita e un incontro attesi quello tra il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Bolton e il presidente ucraino Petro Poroshenko. "Durante i quattro anni del conflitto, con gli Stati Uniti abbiamo cercato di rafforzare il paese. Siamo riusciti a consolidarci sul terreno per difendere la patria, insieme abbiamo creato un esercito forte, grazie anche a un duro lavoro da parte dei nostri funzionari diplomatici.”

La visita di Bolton arriva in un momento difficile per le relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti. In Russia alcuni analisti hanno criticato il sostegno americano a Kiev, dove nel 2019 si terranno le elezioni parlamentari e presidenziali. Anche il presidente Donald Trump ha osservato che Washington continua a lavorare con Poroshenko sostenendo gli sforzi per sostenere gli istituti democratici, lo stato di diritto, combattere la corruzione e stimolare la crescita economica.

Intanto le violenze continuano nell’est dell’Ucraina. Almeno quattro soldati sono stati uccisi dai ribelli negli scorsi giorni.