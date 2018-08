Ucraina, Bolton alla giornata dell'indipendenza

Tutto è pronto a Kiev per la Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina. Prevista una parata militare con circa 4.500 soldati e la sfilata dei carri armati. In queste ore si sono tenute le prove in città.

Atteso nella capitale ucraina anche il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Bolton. La sua visita arriva in un momento difficile per le relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti.

Prima di partire per l'Ucraina, a Ginevra Bolton ha incontrato il suo omologo russo, Nikolai Patrushev, e ha messo in guardia Mosca contro interferenze nelle prossime elezioni statunitensi di midterm.

"Ho chiarito che non tollereremo interferenze elettorali nel 2018 e che siamo pronti a prendere le misure necessarie per impedire che accadano", ha detto Bolton in conferenza stampa dopo l'incontro.