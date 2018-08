Trump blocca Pompeo: "Inutile andare in Corea del Nord"

Niente viaggio in Corea del Nord

WASHINGTON (USA) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraversa il parco della Casa Bianca in compagnia della moglie Melania, apparentemente sereno: in realtà, ha appena cancellato l'imminente visita del Segretario di Stato Mike Pompeo in Corea del Nord, prevista per la prossima settimana.

Il motivo: "E' un viaggio inutile. Non ci sono stati progressi nel processo di denuclearizzazione della penisola coreana".

Il vento sferza i coniugi Trump, all'arrivo a Columbus (Ohio) REUTERS/Leah Millis

Colpa di Kim? No, della Cina

A suon di tweet, Trump lo ha annunciato venerdi: accusando soprattutto la Cina di non aver fatto abbastanza per aiutare il disarmo di Pyongyang.

Il Presidente lascia tuttavia la porta aperta a Pompeo per riprogrammare il suo viaggio in Corea del Nord, affermando che probabilmente avverrà quando Washington e Pechino avranno risolto la loro attuale disputa commerciale.

Cordiali saluti a Kim

Trump ha anche inviato i suoi "più cordiali saluti e rispetto" al leader nordcoreano Kim Jong-un.



Mike Pompeo aveva annunciato la sua visita giovedi, un giorno prima dell'annullamento voluto da Trump, accanto a Stephen Biegun, nuovo rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord.

Mike Pompeo, a destra, con Stephen Biegun.

Una partita a scacchi "nucleare"

Dopo lo storico summit del 12 giugno a Singapore con Kim Jong-un, Trump aveva affermato che la minaccia nucleare nordcoreana poteva considerarsi finita.

Ma i negoziati, da allora, si sono fermati. Con Pompeo che ha provato a fare passi concreti verso il disarmo e Pyongyang che, prima di tutto, attende le mosse di Washington. Praticamente, una partita a scacchi "nucleare".