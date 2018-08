Trump a Conte: "Aiuto USA sul debito 2019"

L'indiscrezione è del Corriere della Sera. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe intenzionato a comprare il debito italiano nel 2019, anno in cui il nostro Paese si troverà ad immettere sul mercato titoli per circa 400 miliardi di euro, di cui 260 a medio-lungo termine.

La proposta sarebbe stata fatta dal Trump direttamente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della sua visita a Washingtono lo scorso 30 luglio e il Corsera cita fonti attendibili di "tre esponenti istituzionali italiani al massimo livello".

In realtà i temi affrontati in quel bilaterale furono di tutt'altra natura anche se al suo rientro in Italia Conte pubblico' sulla sua pagina Facebook un video nel quale invitava Trump ad investire in Italia.

Tutto questo a tre mesi dalla Legge di Bilancio in vista della quale c'è ancora tensione nei mercati in attesa di una normalizzazione delle politiche finanziarie