Dtm domani e domenica in gara a Misano

(ANSA) - MISANO ADRIATICO (RIMINI), 24 AGO - Week-end dedicato ai bolidi della Dtm sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, dove si sfideranno per due giorni piloti del calibro di Alex Zanardi - al debutto nella categoria alla guida di una Bmw -, Paul Di Resta, Gary Paffett, Pascal Wehrlein, Timo Glock e poi in Formula 3, Mick Schumacher, figlio del pluricampione del mondo di Formula 1, Michael. E a 'scaldare' il pubblico, domani sera, anche la voce di Gianna Nannini. "Si apre un altro fine settimana in cui il motorsport di elite sarà in scena a Misano - commenta il sindaco, Stefano Giannini - Era un sogno riportare il Dtm in Italia accostando il concerto di una rockstar come Gianna Nannini. Ci siamo un po' meritati l'enorme regalo che ci è capitato di ricevere, ossia il ritorno in pista di Alex Zanardi". La performance dell'artista toscana rientra nel programma 'Fenomenale-Il Tour di Gianna Nannini' durante il quale la rocker senese proporrà anche le canzoni del nuovo album di inediti 'Amore Gigante'.