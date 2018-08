Usa-UE dure contro Mosca. Per l'ambasciatore Chizhov si tratta di isteria

Questa settimana l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro posizione nei confronti della Russia, come conseguenza dell'avvelenamento avvenuto a Salisbury a marzo.

Euronews ha incontrato il rappresentante permanente della Federazione russa presso l'Unione europea, l'ambasciatore Vladrimir Chizhov, per ascoltare ¨le reazioni russe alla linea dura intrapresa da Washington e Bruxelles.

Euronews:

E' d'accordo con loro sul fatto che l'uso di armi chimiche su suolo europeo richiede misure severe contro il paese da cui proviene, ovvero la Russia?

Vladimir Chizhov, ambasciatore russo presso l'UE:

"Mi chiedo dove abbia avuto l'informazione di un avvelenamento messo in atto dalla Russia... Questa isteria anti-russa, che è partita da un lato dell'Atlantico ed è riuscita a attraversare l'oceano, come un virus che ha colpito l'Europa, sta svanendo. I su oi sostenitori sono a corto di argomenti e perciò tirano fuori pretesti di molti anni fa, oppure ne inventano di nuovi che non hanno nulla a che fare con la realtà.

Euronews:

Il segretario agli esteri britannico ha visitato Washington al fine di costruire un fronte unito con l'Unione europea contro la Russia.

Vladimir Chizhov, ambasciatore russo presso l'UE:

La Gran Bretagna usa due pesi e due misure. Un paese che è sul punto di lasciare l'UE con o senza un accordo, come abbiamo ben sappiamo, intende dare consigli e istruzioni su come relazionarsi con la Russia. Adesso sono andati ancora più in là e vogliono dare consigli agli Stati Uniti.