Inaugurato il nuovo "Louis Armstrong Stadium" con l'innovazione del tetto retrattile. Questo permetterà, in questa edizione degli US Open 2018 di avere una sessione serale completa in contemporanea con quella dell'Arthur Ashe, la cui costruzione del tetto è stata completata nel 2016. L'inaugurazione è avvenuta, ovviamente tutta in chiave musicale con la rievocazione della tromba del grande "Satchmo".