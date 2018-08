Pil italiano: Moody's abbassa le stime di crescita

Moody's rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia per il 2018 e il 2019. L'agenzia di rating si aspetta che quest'anno il Pil italiano crescerà dell'1,2%, contro una precedente stima del +1,5%. Nel 2019, invece, la previsione è di un +1,1%, contro il precedente +1,2%.

Una revisione fatta in occasione dell'aggiornamento di agosto del suo Global Macro Outlook e dal quale emergono altri dati: la Germania continua a essere il motore della zona euro, gli Stati Uniti quello della crescita globale. Rivista leggermente al ribasso invece la stima di crescita del Pil francese per l'anno in corso: dal 2%, all'1,8%.