La secca del "Danubio blu"

Solo la pioggia potrà, in qualche modo, risolvere l’emergenza in un paio di giorni e ripristinare quello che non è solo un bel fiume da navigare per i turisti, ma una delle più importanti arterie per il commercio in Europa.

La secca del Danubio, come ci racconta il nostro corrispondente Daniel Bozsik, è costata centinaia di migliaia di euro alle compagnie navali, che hanno dovuto provvedere a risarcire i tursiti che, come ogni estate, affollano i porti sul fiume.