Hawaii, paura per l'uragano Lane

È stato declassato alla categoria 3 ma continua a far paura l’uragano Lane, in arrivo nelle isole Hawaii. I suoi effetti si sono già fatti sentire, con piogge torrenziali che hanno investito la zona. Si registrano allagamenti, frane e blocchi stradali diffusi.

I residenti si preparano, con scorte di viveri e di acqua. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato lo stato di emergenza e ha chiesto agli abitanti di seguire le istruzioni delle autorità.

Scaffali vuoti nei supermercati a Honolulu REUTERS/Hugh Gentry

"Tutto ciò non finirà nelle prossime 24 ore. Questo fenomeno sarà con noi per i prossimi quattro o cinque giorni, continuando a portare venti sull’isola, grandi onde e piogge torrenziali", ha avvisato Brock Long, dell'Ente federale per la gestione delle emergenze.

Intanto Lane continua il suo percorso verso le isole, con arrive previsto nel fine settimana. Non è detto che Lane colpisca la terraferma, ma i suoi effetti si faranno comunque sentire con forti venti e alte onde.

Kona, Honolulu Ryan Leinback/via Reuters

"Lane, che adesso è stato declassato, è ampio e molto piovoso. E resterà nei dintorni per un po’, perché si muove lentamente. Ed ecco perchè qui stiamo prendendo così tante precauzioni. Non vogliamo che dopo le persone ci dicano perché non ci avete avvisato, perché non ci avete detto nulla", ha spiegato Kirk Caldwell, sindaco di Honolulu.

Le scuole pubbliche, le università e gli uffici non indispensabili sono chiuse. I residenti sono stati invitati a mettersi al riparo in rifugi o in posti sicuri. Gli uragani non colpiscono frequentemente le Hawaii. L’ultima volta è stata 25 anni fa, quando l’uragano Iniki causò la morte di 6 persone e molti danni.