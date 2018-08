Facebook blocca post che considera spam

Un fantasma si aggira su Facebook, per molte ore un'anomalia ha considerato innumerevoli post come messaggi indesiderati. Anche nostri utenti che hanno condiviso articoli di Euronews si sono trovati messaggi di blocco. Bloccate anche tante pagine e molti contenuti sono scomparsi dai muri degli utenti. Il problema si sarebbe risolto segnalando a Facebook l'anomalia.

Resta il fatto che il social network non affascina più, soprattutto fra i giovani, che preferiscono alternative come Instagram, SnapChat e WhatsApp. La crisi di Facebook sembra trarre origine dal momento in cui la piattaforma social ha aperto le porte alla pubblicità sovrabbondante, ma anche dalle sempre più stringenti regole che non andrebbero giù a sempre più utenti.