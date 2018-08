Brexit: Londra e il piano B

La speranza di un accordo è sempre l’ultima a morire. Londra e Bruxelles fremono per trovare una soluzione che eviti ciò di cui tutti hanno timore, ossia un divorzio brusco. Secondo il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, la Gran Bretagna è disposta ad accettare, almeno temporaneamente, alcuni punti dettati dall’Unione Europea.

Anche se Londra si dice fiduciosa, il governo deve prendere in considerazione una possibilità alternativa all’intesa”, ha sottolineato Raab. “Anche se molte direttive che arrivano da Bruxelles non sono in linea con la nostra visione, questo non significa che non puntiamo a un accordo. Come esecutivo, abbiamo il dovere responsabile di pianificare ogni eventualità.”