Tiger Woods punta alla FedEx Cup

Dalle parole ai fatti. Tiger Woods torna a essere il re del golf.

Il campione americano punta alla Ryder Cup e a far parte della squadra a stelle e strisce mentre punta al torneo Northern Trust, in New Jersey al via questo giovedì e valido per la FedEx Cup. Un primo torneo che assegnerà un bonus da 10 milioni di dollari. Sul green tutti i big.

"Da quando ho ripreso all'inizio dell'anno ho sempre pensato di voler tornare ad essere il migliore. Era uno dei miei obiettivi, di far parte di quel team, essere uno dei 12 migliori giocatori e mi sto allenando per questo.” Woods ha fatto un bilancio dal suo ritorno sui campi da golf e una stagione che lo ha visto affrontare una serie di sfide di alto profilo.