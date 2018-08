Italia: la furia del torrente Raganello

E' di 10 i morti accertati - 6 donne e 4 uomini. E' il bilancio dell'ondata di piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, nel parco nazionale del Pollino in provincia di Cosenza.

Ventitré persone sono state salvate per opera dei vigili del fuoco. In totale sono 44 le persone travolte. Secondo il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, "c'è bisogno, al di là dell'indagine penale, di capire chi doveva fare cosa. È una ricerca della trasparenza, non solo della responsabilità. Il Paese si è stancato di piangere morti. Se poi queste morti sono figlie di negligenza, sciatteria, incapacità, poca professionalità, sono morti che reclamano, che urlano. E noi non possiamo e non vogliamo permettercele".