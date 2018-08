Il Danubio ha una sete da record

"Non posso navigare dove non c'è abbastanza acqua. Non posso garantire la sicurezza dei passeggeri fino a Budapest", dice Thomas Topf, comandante di una nave da crociera bloccata in Austria. Per fronteggiare la situazione "abbiamo dei bus che portano i passeggeri a Budapest e Bratislava".

Anche se la crociera è saltata c'è chi sorride lo stesso: "Abbiamo fatto delle belle escursioni", dice una passeggera, "Fa caldo, ma non ci lamentiamo".

Il letto del Danubio, da si possono addirittura scattare foto, dovrebbe rimanere così a secco ancora per poco. Sono attese piogge per i prossimi giorni, che dovrebbero ripristinare quello che non è solo un bel fiume da navigare per i turisti, ma una delle più importanti arterie per il commercio in Europa.