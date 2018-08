Germania, diecimila aziende agricole a rischio chiusura

A causa della calura estiva e della persistente siccità, circa 10mila aziende agricole rischiano di chiudere in Germania. Per questo motivo il ministro dell'AgricolturaJulia Klöckner intende raccogliere un fondo da oltre 300 milioni di euro per sostenere gli agricoltori colpiti.

"Naturalmente, il governo federale e gli stati non saranno mai in grado di compensare tutte le perdite subite da una società in modo completo. Ed è per questo che propongo ai paesi che copriamo la metà dei danni - il danno giustificato - e poi siamo a 340 milioni di euro per il settore pubblico," ha detto Klöckner.