Calcio internazionale: Thierry Henry allenerà il Bordeaux

Il Bordeaux si prepara ai preliminari di Europa League in casa dei belgi del Gent salutando l'approdo in panchina di Thierry Henry, il quale ha sciolto le riserve accettando di prendere il posto dell'uruguaiano Gustavo Poyet.

Già assistente del Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez, nel corso degli ultimi Mondiali in Russia, l’ex stella di Arsenal e Barcellona è pronto ad affrontare la prima esperienza sulla panca di una prima squadra.

In attesa dell'ufficialità, Henry ha trovato un accordo di massima con la società girondina, che in Ligue 1 è al momento ultima, per effetto di due sconfitte in altrettante partite.