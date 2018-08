Praga: manifestazione contro la Russia... 50 anni dopo

Un anniversario doloroso per Praga. Quello dei 50 anni dell'invasione dell'Unione Sovietica, che in decine hanno ricordato manifestando davanti all'ambasciata russa. Per evitare che questo si ripeta e che la Russia interferisca ancora nella politica delle altre nazioni. Comunismo uguale nazismo, recitano alcuni cartelloni.

Tomas Peszynski, uno degli organizzatori, con indosso una maglietta di Putin con i baffetti di Hitler, dice: "Vogliamo sottolineare che l'aggressione di Mosca, del Cremlino, anche se non c'è più l'Unione sovietica ma la Russia, continua e mette in pericolo altri Paesi come la Repubblica ceca".