Asia Argento risponde al NY Times: "Mai avuto rapporti sessuali con Bennett"

AGGIORNAMENTO: Il New York Times conferma i contenuti dell'articolo su Asia Argento, "fiducioso dell'accuratezza del lavoro giornalistico, basato su documenti verificati e molteplici fonti". Lo ha detto all'ANSA una portavoce del quotidiano, in risposta alla nota emanata dall'attrice poche ore prima.

"Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett". Lo afferma Asia Argento in una nota nella quale parla esplicitamente di "una persecuzione". "Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo", aggiunge l'attrice nella nota inviata nel pomeriggio del 21 agosto alle agenzie di stampa.

"Quello che mi ha legata e Bennett - dice Asia Argento nella lettera diffusa dall'avvocato Proni - per alcuni anni è stato solo un sentimento di amicizia terminata. Questo è l'ennesimo sviluppo di una vicenda per me triste che mi perseguita da tempo e che a questo punto non posso che contrastare assumendo nel prossimo futuro tutte le iniziative a mia tutela nelle sedi competenti"