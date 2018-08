Migranti: Bosnia sull'orlo di una crisi umanitaria

La Bosnia è sull'orlo di una crisi umanitaria. Quattromila migranti e rifugiati, tra cui ci sono anche famiglie con bambini, sono accampati lungo il confine con la Croazia, in condizioni igienico-sanitarie inadeguate. E chi tenta di lasciare il Paese è vittima di violenti respingimenti, denuncia Medici senza Frontiere.

Un migrante pachistano racconta: "Ci prendono i cellulari, ci distruggono i caricabatterie, ci dicono di non tornare. Sanno che le persone vogliono andare in Paesi europei come l'Italia o la Germania, ma non ci permettono di farlo".