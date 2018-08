Bandiera dell'Onu a mezz'asta davanti alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra, dove è stato ricordato Kofi Annan. L'ex Segretario generale, in carica dal 1997 al 2006, insignito con l'organizzazione del Premio Nobel per la pace, è deceduto per malattia il 18 agosto scorso in Svizzera, sua patria d'adozione.

In Ghana, dove il diplomatico è nato, sarà lutto nazionale per una settimana.