Germania: triplica il numero di rifugiati che lavorano

Detlef Scheele, a capo dell'Agenzia federale del lavoro che ha diffuso i dati, ha sottolineato come i numeri abbiano superato le aspettative, "considerando anche che queste persone sono arrivate in Germania per ragioni umanitarie e non per trovare un lavoro".

A luglio sono stati 482 mila i rifugiati in cerca di un'occupazione e 187mila quelli senza lavoro.