100 giorni di sciopero della fame per il regista anti-Putin Oleg Sentsov

Centesimo giorno di sciopero della fame per Oleg Sentsov, regista ucraino che si trova in un carcere di massima sicurezza in Siberia. È stato condannato a 20 anni per terrorismo e traffico di armi, ma molti lo considerano un prigioniero politico per la sua militanza anti-russa in Crimea.

Le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno. Riceve nutrimento via flebo ma chi gli è vicino sostiene che non sarà sufficiente a salvarlo.

Amnesty International, a cui è stato rifiutato un permesso di incontro con il regista, chiede che l'uomo venga visitato da medici esterni al carcere, perché siano verificate le sue effettive condizioni di salute.