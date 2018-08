Melania Trump contro il cyberbullismo

Ho lanciato la mia campagna be best lo scorso maggio con un'attenzione particolare a tutti i problemi che i bambini affrontanto oggi. Uno di questi è l'uso responsabile dei social media.

A parlare è la First lady americana che in una conferenza stampa in Maryland sul cyberbullismo illustra la sua iniziativa il cui scopo è quello di aiutare i giovanissimi su tre fronti in particolare salute, utilizzo dei social e abuso di oppiacei, fenomeno ormai dilagante negli States.

Soprattuto il fatto che a fare la paladina della lotta contro la violenza online sia la moglie del presidente che piu di tutti fa uso di twitter per comunicare la sua ostilità verso critici e oppositori, è da mesi al centro delle critiche della stampa d'oltreceano.