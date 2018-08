Imperdibile Marilyn

Costumi, abiti e ritratti fotografici originali della diva simbolo e icona mondiale del cinema sono in esposizione in una mostra esclusiva a Beverly Hills, in California.

La personale racconta la vita e la straordinaria carriera della celebre e controversa diva tramite abiti, quadri, fotografie: tra gli oggetti in esposizione, il lunghissimo abito rosso indossato nel film "Quando la moglie è in vacanza", una serigrafia originale di Andy Warhol che ritrae l'attrice, l'abito dorato quello de "Gli uomini preferiscono le bionde" e il famoso abito bianco disegnato dal costumista William Travilla, indissolubilmente legato all'immagine di Marilyn.