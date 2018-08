Diciotti verso Catania: sbarco in stand-by

Poco dopo il via libera del ministro Toninelli allo sbarco a Catania dei 177 migranti a bordo della Diciotti, il contrordine del ministro dell'Interno Salvini che attraverso il Viminale fa sapere che la nave può arrivare nel porto siciliano ma che non ci sarà l'autorizzazione allo sbarco se non c'è l'ok dell'Europa.

Un nave dellla Guardia Costiera italiana da giorni in attesa di un'indicazione su un porto sicuro di sbarco, e due ministri dello stesso esecutivo che in poche si contraddicono.