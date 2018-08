Chiuso in Sicilia un viadotto Morandi

Il viadotto, costruito dopo la frana del luglio '66, è ora chiuso al traffico per cedimenti e pericolo di crolli mentre la procura ha aperto un’inchiesta.

Non solo Genova. Anche la Sicilia ha il suo “ Ponte Morandi ”. E’ un viadotto che collega Agrigento a Porto Empedocle. Una strada a due corsie, lunga quasi 4 km e in massima parte sorretta da piloni.

Quel ponte fu costruito su progetto dell’ingegnere Riccardo Morandi nel 1970. Chiuso nel marzo 2015 dall'Anas per la messa in sicurezza, era stato riaperto nel luglio dello stesso anno solo ai mezzi leggeri. Durante quei mesi fu sottoposto a prove di stabilità e resistenza. Nel marzo 2017 l’associazione Mareamico aveva diffuso un filmato per denunciare il degrado strutturale dei piloni. Dopo mesi di polemiche e dibattiti, la decisione finale. Lo stop al traffico.