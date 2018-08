Un locale pet-friendly. Siamo a Londra dove è stata inaugurata un'iniziativa per gli amici a quattro zampe. Il Dachshund Cafè ha dedicato un giorno interno ai bassotti che hanno potuto degustare, con i loro padroni, prelibatezze locali. Si è trattato di un evento pop-up, quindi temporaneo. Ma visto il successo, siamo sicuri si ripeterà in futuro. E speriamo non solo in Gran Bretagna.