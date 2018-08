Ponte 16100, Genova ricorda a modo suo la tragedia del viadotto

Ponte 16100, questo il nome della manifestazione organizzata a Genova in piazza de Ferrari dove tanta gente si è ritrovata per affidare a un lunghissimo foglio di carta i propri pensieri.

Ponte in ricordo del viadotto Morandi venuto giù facendo almeno 43 morti. 16100 è invece il codice postale di Genova. Una degli organizzatori spiega le motivazioni della protesta: "Abbiamo scelto la carta perché ognuno possa scrivere quello che pensa senza dover necessariamente urlarlo o alzare i toni, in un momento in cui, secondo noi, c'è solo bisogno di silenzio".