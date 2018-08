Afghanistan, tregua offerta ai talebani

L'annuncio arriva al termine di giorni estremamente violenti. Il 9 agosto scorso oltre 150 soldati e quasi altrettanti civili sono morti in un feroce scontro con i talebani a Ghazni, cittadina strategica a due ore da Kabul. Per il presidente Ghani la pace è necessaria. In realtà anche lui sa che sconfiggere i talebani è difficile. I militanti vengono spesso da alcune madrasse, scuole coraniche a volte integraliste, e nella strategia dei talebani non è importante il numero dei propri caduti quanto il risultato finale. La battaglia di Ghazni ne è stata un esempio, anche perché sono ormai anni che i talebani sanno come sfruttare mediaticamente le proprie operazioni. Per ora i leader talebani hanno accettato una tregua di 4 giorni.