Polemiche in Austria: la ministra si sposa e invita Putin

"Al mio matrimonio invito chi voglio io". Non ha proprio detto cosi la ministra per gli Affari Esteri austriaca, Karin Kneissl, ma - dietro un più diplomatico "si tratta di una visita privata" - la titolare del dicastero ha tentato di raffreddare le polemiche sulla presenza alla cerimonia e al banchetto di nozze del presidente russo, Vladimir Putin.

Putin non ha declinato l'invito e, anzi, si è fermato in Austria, a Gamlitz, pr partecipare alla festa, prima della tappa in Germania per l'incontro con la Cancelliera Angela Merkel.