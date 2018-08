Pellegrinaggio alla Mecca, il Qatar protesta: "Esclusi i nostri cittadini"

Un milione e mezzo di musulmani sono andati alla Mecca, nell'Arabia Saudita, per il pellegrinaggio. Venerdì in migliaia hanno camminato intorno alla Kaaba, il luogo più sacro dell'Islam.

L'hajj come si chiama in arabo il pellegrinaggio alla Mecca è il quinto pilastro dell'Islam e tutti i musulmani, in salute e con disponibilità economica, devono farlo almeno una volta nella vita.

Particolare è l'abbigliamento del pellegrino: due pezze di stoffa non cucite di color bianco, che lasciano libero il braccio destro. Le donne sono invece del tutto coperte.