India: Kerala devastato dalle alluvioni, oltre 300 morti

Piu di 300 persone sono morte per l'alluvione che ha devastato lo Stato del Kerala, nel sud dell'India. Nove giorni di pioggia incessante hanno messo in ginocchio il Paese. Oltre 300mila persone sono state costrette a lasciare le loro case e si trovano nei duemila centri di emergenza sparsi per il paese.

I soccorrittori stanno cercando di salvare i sopravvissuti usando centinaia di barche e decine di elicotteri. Centinaia sono i militari impegnati nei soccorsi delle 6mila persone rimaste ancora intrappolate. Le operazioni sono molto difficili, anche perché i telefoni nelle aree maggiormente colpite non funzionano. E 10mila chilometri di strade sono andate distrutte