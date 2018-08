Erdogan, il pastore e la lira che crolla

Non se lo aspettava probabilmente Recep Tayyip Erdogan di trovarsi in un ginepraio diplomatico a causa di un semplice pastore evangelico. Si tratta di Andrew Brunson, cittadino americano da 23 anni in Turchia. È accusato di aver partecipato al colpo di stato del 2016, ma alcuni osservatori ritegono che sia solo una pedina di scambio per arrivare al grande nemico del presidente turco: Fetullah Gülen. È l'oppositore dell'uomo forte di Ankara e vive da anni rifugiato negli Usa, con Washington che rifiuta l'estradizione.