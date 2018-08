Crollo del ponte, dolore e fischi ai funerali di Stato

Dopo una visita al cantiere dei vigili del fuoco sotto il ponte Morandi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il padiglione, seguito dal premier Conte e dalle massime cariche istituzionali. Applausi prolungati si sono levati per i rappresentanti del governo, mentre alcuni parlamentari del pd sono stati accolti dai fischi. Il dolore non unisce, non all'ombra del Tricolore: per 20 delle vittime accertate i familiari hanno deciso per le esequie private.

"Mio figlio non è morto, è stato ucciso perchélo Stato non ha tutelato i suoi cittadini" è stato il commento amaro di Roberto Battiloro, padre di Giovanni, una delle vittime del crollo.

Roberto Battiloro, padre di una delle vittime

Scavano ancora sotto le macerie del ponte Morandi perché tutti i corpi siano restituiti alle famiglie. Il bilancio sale a 41 morti: nelle scorse ore i soccorritori hanno trovato l'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, papà Cristian, mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni.