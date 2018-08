Crollo a Genova: avviata la procedura per la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia

E' partita la lettera del governo per avviare la procedura per la revoca della concessione di Autostrade per l'Italia, dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. Anche se Salvini si era mostrato piu cauto alla fine è prevalsa la linea dura dettata dal vicepremier Di Maio, che da subito ha scaricato la colpa sulla concessionaria.

La società si è impegnata a ricostruire il ponte in 5 mesi dalla piena disponibilità delle aree. Condizione non sufficiente per il governo per un pieno risarcimento dei danni.