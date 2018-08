(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - Uno squalo al largo di Sciacca è stato catturato, torturato ed ucciso. Lo rendono noto le associazioni Mareamico, Wwf Sicilia Area Mediterranea scientifica e Marevivo che hanno segnalato alle autorità giudiziarie "questa inutile crudeltà, nei confronti di una creatura indifesa". Era stato segnalato il 14 agosto e in un primo momento sembrava che avesse ripreso la navigazione. Invece grazie ad alcune segnalazioni si è scoperto che è stato ucciso.

