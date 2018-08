500 neonazi sfilano a Berlino

500 neonazi hanno sfilato sabato a Berlino per ricordare il 31esimo anniversario del suicidio in carcere di Rudolf Hess, il braccio destro di Hitler. Altrettanti erano i manifestanti contro i neonazisti che hanno tenuto un sit-in a metà corteo. 2300 poliziotti sono stati impiegati per prevenire le violenze e sono subito intervenuti con degli arresti quando la tensione tra i due gruppi è cresciuta.

La Germania ha delle regole molto ferree contro l'uso dei simboli nazisti come la svastica. Ma nel paese l'estrema destra è cresciuta negli ultimi anni prendendo come obiettivo il milione di migranti musulmani che dal 2015 sono entrati in Germania